Fiumicino, ex calciatore di Serie A trovato con 45 mila euro nelle scarpe

Un ex calciatore di Serie A di ritorno da Dubai è stato trovato con 45 mila euro non dichiarati all’interno delle scarpe che trasportava nel bagagliaio. Lo comunica l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, che non fa però il nome dello sportivo.

“Aeroporto Fiumicino: scoperti oltre 937 mila euro di valuta non dichiarata – scrive AMD su Facebook – Nonostante il continuo calo del traffico aereo, prosegue incessante l’attività di controllo dei funzionari #ADM della SOT Viaggiatori di Roma 2 – Fiumicino. Nel corso di gennaio i funzionari ADM in servizio presso l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, congiuntamente ai militari della locale Guardia di Finanza, hanno registrato 66 tentativi di esportare e importare valuta non dichiarata, per un totale di oltre 937 mila euro. Le somme erano occultate sia sulla persona che nei bagagli dei passeggeri. Tra questi anche un ex calciatore della serie A, di ritorno da Dubai, che nascondeva più di 45 mila euro all’interno delle proprie calzature sportive custodite nei bagagli spediti”, conclude la nota.