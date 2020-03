Flash mob giovedì 19 marzo, cosa si canta oggi alle 18: il calendario

Una delle poche domande che in questo periodo nero riescono a far dimenticare è: cosa si canta oggi? Perché la gente vuole sentirsi unita in un momento così complicato e i flash mob organizzati sono uno dei pochi momenti spensierati dell’intera giornata. Un’iniziativa spontanea nata sui social e diventata un appuntamento fisso.

C’è infatti un calendario stilato che indica tutte le canzoni da cantare, in balcone, giorno per giorno. Oggi giovedì 19 marzo alle 18 si canta ‘La società dei magnaccioni’, anche conosciuta come ‘Ma che ce frega’. Il brano di Lando Fiorini, come suggerisce il titolo, è una tipica canzone romana diventata però patrimonio dell’Italia intera.

Cosa si canta questa settimana. Il calendario dei flash mob

‘Ma che ce frega ma che ce importa’ recita la canzone di Fiorini. Difficile avere una filosofia del genere in questo momento, ma arriverà il giorno in cui saremo tutti ancora spensierati. In attesa di quel momento anche una canzone cantata sul balcone per pochi minuti può aiutare a farci sentire un po’ più liberi, più felici. Prima di tronare alla cruda realtà che ora ci assale.

Per chi volesse tenere a mente tutti gli appuntamenti dei flash mob da qui ai prossimi giorni vi forniamo il calendario in modo da non farvi trovare impreparati. Eccolo di seguito:

Giovedì 19 marzo, ore 18.00: Ma che ce frega (Fiorini)

Venerdì 20 marzo, ore 18.00: Strada facendo (Baglioni)

Sabato 21 marzo, ore 18.00: L’Italiano (Cotugno)

Domenica 22 marzo, ore 18.00: Ciao Mamma (Jovanotti)