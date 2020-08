Flavio Briatore positivo al Covid-19, la conferma del San Raffaele

Flavio Briatore è realmente positivo al Covid-19. La conferma arriva dall’istituto San Raffaele Milano, laddove il noto imprenditore è ricoverato dalle scorse ore. Il chiarimento è dovuto al diffondersi, per voce dello stesso Briatore, del dato per il quale il ricovero ospedaliero del proprietario del Billionaire fosse dovuto a tutt’altro. Tutto vero.

Salvo che, pur se sottoposto a ricovero per problemi di salute diversi rispetto al Covid, è stato ugualmente sottoposto a tampone e risultato positivo per Sars-CoV-2.

Briatore positivo al coronavirus dopo ricovero per motivi diversi

Il ”caso” dell’imprenditore ricoverato da lunedì nell’ospedale milanese si scioglie in mattinata, quando dalla struttura arriva la conferma che il patron del Billionaire e’ stato contagiato dal coronavirus.

Ieri in mattinata dal San Raffaele era giunto un comunicato rassicurante ma poco dettagliato sul paziente, che riportava di “condizioni stabili”. Poi, a smentire l’ipotesi coronavirus era stata in prima serata tv Daniela Santanchè intervenendo su La7: “Ci ho appena parlato, sta bene e so che ha una prostatite. Non ho notizie di un tampone positivo”, aveva detto ai microfoni di ”InOnda”.

Oggi la nota diramata dall’Irccs risolve il rebus: “si è rivolto all’ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 ed è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2. Il tampone è risultato positivo”.