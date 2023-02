Formazione, Manageritalia al Salone internazionale dell’orientamento

(Adnkronos) – Il 4 febbraio a Milano e l’11 febbraio a Roma

Manageritalia parteciperà al Salone internazionale dell’orientamento: due giorni di seminari, tavole rotonde, networking, coaching, lezioni di lingua, revisione del cv, test di inglese, tutto completamente gratuito e con professionisti attivi in diversi settori. “Da oltre vent’anni Manageritalia è in prima linea per aiutare i giovani a costruire il proprio futuro professionale – ricorda Mario Mantovani, presidente Manageritalia – con varie iniziative e azioni che mettono esperienze e competenze dei manager a supporto del loro ingresso nel mondo del lavoro. Anche per questo siamo al Salone internazionale dell’orientamento. I grandi cambiamenti di questi ultimi anni investono anche il mondo del lavoro e della formazione e noi, come manager, dobbiamo essere pronti a dargli un nuovo senso per tutti, ancor più per i giovani”.

L’adesione all’evento rientra, infatti, tra le molte iniziative di tutoring e coaching della piattaforma ‘Un ponte sul Futuro’, con cui Manageritalia avvicina i giovani al mondo del lavoro chiamando i manager a fare da ponte. Tra queste ‘food4minds’, dove i manager vanno in aula nelle scuole superiori a fare ‘Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento’, e ‘Vivi da Manager’, dove giovani laureati o laureandi affiancano per alcuni giorni un manager nel suo quotidiano operare avendo così una visione a tutto tondo del lavoro e dell’organizzazione aziendale.

Il Salone internazionale dell’orientamento, organizzato da EF Education First, si rivolge a chiunque sia ancora alla ricerca della propria strada, indipendentemente dall’età, dalla scuola frequentata o dal settore da cui si proviene. Durante l’evento, infatti, ci saranno interventi per studenti (di medie, superiori e università) e giovani professionisti, ma anche per manager d’azienda, insegnati e genitori. I temi affrontati sono formazione e lavoro, ma anche viaggi e innovazione. Manageritalia sarà presente con un desk e con le testimonianze di alcuni manager con gli speech ‘Ceo a 25 anni: come fare?’ e ‘Come avere successo in una multinazionale’.