Fortnite aggiornamento 12.40 / 12.50: cosa aggiunge la nuova patch

Fortnite si aggiorna con la patch 12.40 / 12.50 del Capitolo 2. L’annuncio è arrivato a sorpresa oggi mercoledì 8 aprile e i lavori di manutenzione del server sono iniziati in mattinata e dureranno più o meno fino alle 12. Il battle royal targato Epic Games si rinnova ancora per dare sempre più contenuti ai milioni di utenti sparsi per il mondo.

Epic Games non ha ancora reso note le aggiunte derivanti dalla patch, che verranno svelate senza dubbio ad aggiornamento terminato. Intanto sono già in programma diverse sfide riguardanti il mondo di Deadpool e presto verrà svelato anche l’evento di Pasqua. Insomma, novità importanti per Fortnite, che non smette mai di stupire. Non appena Epic Games renderà note le aggiunte effettuate con la patch 12.40 / 12.50 l’articolo verrà aggiornato con le relative novità.

Articolo in aggiornamento.