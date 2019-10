Fortnite, buco nero in attesa della nuova stagione: ecco cosa sta succedendo

Un buco nero si presenta davanti a tutti i videogiocatori di Fortnite oggi, domenica 13 ottobre 2019. Dalle ore 20 di oggi, infatti, i giocatori di tutto il mondo non riescono a giocare a Fortnite e si ritrovano davanti ad un buco nero che sta creando grossa attenzione.

Su Twitter l’hashtag #Fortnite è subito balzato tra le tendenze della piattaforma ed anche su YouTube e Twitch la situazione non sembra delle migliori. Tutte le principali piattaforme di streaming online sembrano bloccate a causa del sovraffollamento di giocatori che in questi minuti stanno tentando di informarsi su quanto sta accadendo a Fortnite.

Buco nero Fortnite: cosa sta succedendo oggi, 13 ottobre 2019

Dal profilo Twitter ufficiale di Fortnite è stata lanciata una diretta in cui è possibile seguire in tempo reale il buco nero che sta impendendo agli utenti di tutto il mondo di giocare. In questi minuti anche YouTube e Twitch sono offline, i tantissimi giocatori che ogni giorno si collegano a Fortnite si stanno domandando cosa sta per succedere. Probabilmente nei prossimi minuti scopriremo maggiori dettagli sulla vicenda.

Fortnite, buco nero: come attivare il mini-gioco

In attesa di poter tornare a giocare a Fortnite, nella schermata del buco nero è possibile attivare il mini-gioco di Space Invaders. Per attivare Space Invaders su Fortnite è sufficiente digitare sul controller la seguente combinazione di tasti: su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A, Start (rispettivamente quadrato e croce su PlayStation).