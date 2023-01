Forza Italia, Berlusconi: “Noi decisivi in Lombardia come al governo nazionale”

(Adnkronos) – “Noi di Forza Italia abbiamo partecipato convintamente e in modo determinante al Governo della Regione in questi cinque anni di grande impegno. E questa partecipazione ci consente di chiedere a testa alta il voto per Forza Italia e per il Presidente Fontana”. Così Silvio Berlusconi, intervenendo con un video appello sui social in vista delle prossime regionali in Lombardia.

“Nel governo della Lombardia come nel governo nazionale noi siamo stati e siamo una componente essenziale e decisiva. Siamo il centro liberale, cattolico, e garantista. Siamo gli eredi della grande tradizione cattolico-liberale della Lombardia. E siamo europeisti e legati all’Occidente, perché l’Europa e l’Alleanza Atlantica condividono il nostro sistema di valori, il nostro modello di società, la nostra idea di libertà”, sottolinea il leader di Forza Italia.

“Il nostro candidato alla guida della Regione è ancora Attilio Fontana, il governatore che ha guidato la Regione in questi anni difficili con risultati davvero molto positivi. Lo abbiamo ricandidato con pieno merito e sono certo che gli elettori lombardi vorranno ancora una volta affidarsi alla sua esperienza, alla sua competenza, alla sua grande capacità di lavoro e perché no, al suo tratto discreto e signorile”, dice Berlusconi.