Francesca Fialdini su Rai 1 con il nuovo programma “Da noi… a ruota libera”: ospiti e anticipazioni

Oggi pomeriggio su Rai 1 debutta il nuovo programma di Francesca Fialdini: “Da noi… a ruota libera” che andrà in onda ogni domenica alle 17.35. All’interno del programma la bella conduttrice italiana ospiterà le storie di “persone comuni”, ma anche di politici, artisti, personaggi televisivi, icone della nostra epoca, che hanno seguito fino in fondo la propria natura superando le prove che la vita ha messo loro di fronte.

Da noi… a ruota libera: anticipazioni 22 settembre 2019

Comune denominatore l’originalità del proprio vissuto e la voglia di raccontarlo a ruota libera, come dimostra la prima delle tre storie in scaletta per la puntata di oggi, domenica 22 settembre 2019. Tra gli ospiti della prima puntata del programma della Fialdini il Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova. Oggi nel governo del paese, prima sindacalista, prima ancora bracciante. Ma soprattutto donna. E proprio a loro, il nuovo format del day time di Rai 1, dedica un’attenzione particolare. Francesca Fialdini – dal centro di produzione Rai di Torino – accompagna i suoi ospiti nella narrazione con quello stile che le e’ proprio: inclusivo, empatico senza giudizi, ne’ pregiudizi. Unico obiettivo ascoltare e cercare di comprendere per emozionarsi, sorridere… riflettere “a ruota libera”.