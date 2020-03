Freud, la serie tv in arrivo su Netflix. Trama, attori, quando inizia

È arrivato il giorno di lancio per l’attesissima serie tv di Netflix dedicata a Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, nella produzione austriaca che promette di calamitare l’interesse di tantissimi.

Come annunciato in precedenza, la nuova serie Netflix sarà disponibile da oggi, 23 marzo 2020, con otto episodi. Vediamo tutte le curiosità sul prodotto.

Freud: di che parla, attore, trama, cast, anticipazioni, puntate, durata, quando comincia

La serie racconterà il famoso psicologo in una veste poco conosciuta, a partire dal 1886 a Vienna. Un giovane Sigmund Freud sarà coinvolto nelle indagini relative ad un pericoloso serial killer, aiutato da una medium e da un membro delle forze di polizia.

Tutta la serie verte attorno al personaggio e al tentativo di raccontarlo in modo diverso, prima della nascita della sua famosa teoria della psicoanalisi. Per fare un paragone, la serie ricorda ad esempio Mindhunter, come tematiche affrontate e atmosfera, e anche The Alienist.

La serie Netflix è stata voluta dall’emittente austriaca ORF e Bavaria Fiction, ed è una produzione austriaco-tedesca. Il cast è composto da attori tedeschi e austriaci: lo psicologo è interpretato da Robert Finster, la medium è invece interpretata da Ella Rumpf e l’ufficiale di polizia sarà impersonato dall’attore Georg Friedrich. Regista Marvin Kren, noto per 4 Blocks.