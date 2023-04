Frosinone, sassaiola tra ultras allo stadio di Ceccano: tifoso e poliziotto feriti

Follia tra gruppi ultras domenica a Ceccano in provincia di Frosinone. Al termine della partita di calcio tra Ceccano e Roccasecca del campionato di Promozione Laziale – Girone E è iniziata una sassaiola che è piovuta sui presenti ferendo un passante e un agente.

Doveva essere una domenica di festa all’insegna dello sport e della beneficienza (parte del ricavato è stato devoluto alle cure mediche per un ragazzo che sta lottando contro una malattia rara) e si è trasformata in uno scontro tra tifoserie con lanci di sassi e bottiglie. E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per interrompere la guerriglia tra ultrà, alcuni dei quali sono stati identificati, ed evitare che le due fazioni entrassero in contatto.

Il bilancio però riporta Rainews è di diverse persone medicate; in particolare un tifoso di 47 anni del Ceccano estraneo ai fatti è stato colpito alla testa da un sasso ed è stato medicato con 5 punti di sutura. Ferito anche un poliziotto trasportato al pronto soccorso le immagini delle telecamere presenti nello stadio e i video che hanno ripreso le violenze.

(eg)