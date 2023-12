G7, gli Usa propongono la confisca di 300 miliardi di dollari alla Russia in asset

Il Financial Times scrive che gli Stati Uniti sembrerebbero aver proposto al G7 tre gruppi di lavoro per poter studiare la confisca degli asset russi per 300 miliardi di dollari già congelati. Sembrerebbe anche che l’argomento sia stato già discusso nell’ultima riunione dei ministri delle Finanze del G7.

Lo stesso Financial Times, il giornale della città di Londra, ha citato fonti vicine a quanto raccontato per dire che gli Stati Uniti, con affianco il Giappone, il Canada e il Regno Unito vorrebbero andare avanti con i lavori di questi gruppi per poter essere pronti ad un possibile incontro dei leader del G7 per i 24 febbraio prossimo – il giorno rappresenta la ricorrenza dell’attacco russo all’Ucraina.

Articolo Financial Times:Qui