Gas russo, Eni: “Giunto solo il 65% forniture delle richieste”. Gazprom: “Problemi alla centrale di Portovaya”

Ieri attraverso una nota ufficiale, Eni ha reso noto che Gazprom ha ridotto del 15% i flussi di gas verso l’Italia dalla Russia.

Una notizia che ovviamente ha ‘allarmato’ tutti, anche perché, qualora Mosca decidesse di chiudere i rubinetti, la nostra autosufficienza non andrebbe oltre fine anno, lasciandoci poi in balia di un inverno ‘tutto da passare’.

Gas dalla Russia, Eni: “Gazprom ha comunicato che sarà consegnato solo il 65% delle forniture richieste”

Ed oggi il portavoce del colosso energetico italiano, visto che Gazprom ha annunciato ‘ulteriori problemi’, è tornato a parlarne, spiegando che “a fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni superiore di circa il 44% rispetto a quella avanzata ieri (incremento dovuto al recupero delle quantità non ricevute e alle normali dinamiche commerciali), Gazprom ha comunicato che sarà consegnato solo il 65% delle forniture richieste: le quantità consegnate saranno quindi di poco superiori rispetto a ieri e si attesteranno ad un livello assoluto di circa 32 milioni di metri cubi/giorno“.

Gas dalla Russia, Gazprom: “La mancata consegna dipende dai problemi alla centrale di Portovaya”

Nello specifico, ha riportato ancora il portavoce di Eni, “Gazprom ha spiegato che la mancata consegna dipende dai problemi alla centrale di Portovaya, secondo quanto pubblicato dal gruppo russo, che alimenta il gasdotto Nord Stream attraverso il quale Gazprom trasporta una parte dei volumi destinati ad Eni“.

Gas dalla Russia, dunque non ci sarebbe una ‘precisa volontà’ di far capire che significa non poter contare sulle attese…

Dunque, stando almeno da quanto dichiarato da Gazprom, dietro questa diminuzione ‘provvisoria’ di gas rispetto a quanto pattuito nei contratti, vi sarebbero dei problemi tecnici e non la volontà di intervenire in questo senso. Oppure, ‘pensando male’, potrebbe essere un ‘assaggio’, come direr: un ‘avvertimento’ di ciò che potrebbe capitare ogni qualvolta il gas atteso non rispetta il carico atteso…

Max