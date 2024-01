Gender gap, Raggi (M5S): “Esprimo soddisfazione per approvazione mie due mozioni, Roma faccia passi in avanti sul divario di genere”

“Voglio esprimere piena soddisfazione per l’approvazione da parte dell’Aula Giulio Cesare delle due mozioni a mia firma, sebbene con oltre 7 mesi di ritardo dalla loro presentazione, con le quali chiedevo che Roma facesse dei passi in avanti sul tema del gender gap. Essenzialmente due le azioni da attuare: prevedere la Certificazione di Parità di Genere anche nelle Società partecipate e contemplare negli avvisi e nei bandi pubblici di Roma Capitale e delle Società partecipate un punteggio premiale aggiuntivo per tutte quelle società che stanno avviandosi nella stessa direzione: ovvero adottando la Certificazione di Parità di Genere oppure presentando il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile in azienda, assicurando in caso di aggiudicazione una quota di assunzioni pari almeno al 30% a giovani under 36 e a donne.

In questo modo Roma Capitale, come Ente che impiega 23 mila dipendenti diretti e circa 25 mila indirettamente tramite le sue società partecipate, e che gestisce, direttamente e indirettamente, bandi e avvisi pubblici per miliardi di euro, potrà diventare il centro propulsivo di una catena valoriale positiva che abbatterà gradualmente le differenze di genere nel mondo del lavoro.

Tanti passi in avanti andranno ancora fatti e auspico di apporre un piccolo tassello con il contributo di queste due mozioni“.

Così in una nota l’ex sindaca di Roma e consigliera capitolina del M5S Virginia Raggi.

Max