Genova, fiamme sul nuovo ponte: scoppia incendio, non ci sono feriti

Ancora problemi nell’area del Ponte Morandi di Genova. Le fiamme sono divampate all’interno del cantiere per il nuovo ponte, con l’incendio scaturito precisamente a causa di alcuni materiali nei pressi della pila 13 del nuovo viadotto.

Sul posto sono già presenti le squadre dei vigili del fuoco, dediti a domare le alte fiamme che ricoprono il pilone. Al momento, non vi sono segnalazioni di persone ferite a causa del rogo. Le operazioni di sicurezza hanno determinato la chiusura al traffico di Via Fillak.

In base alla prima ricostruzione, l’incendio sarebbe scaturito da alcune scintille partite da un fusibile, usato da un addetto ai lavori, le quali avrebbero raggiunto dei materiali infiammabili come polistirolo.

Il rogo sarebbe al momento sotto controllo, anche se è lecito aspettarsi un ritardo ulteriore nelle lavorazioni per realizzare la struttura. In precedenza, il Sindaco Marco Bucci, nelle vesti di commissario per il ponte, aveva già comunicato un ritardo di circa 45 giorni per la consegna del nuovo ponte sorto sulle ceneri del Ponte Morandi.