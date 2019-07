Gerini: racconto la Vitti ma aspetto Virzì o Ozpetek

In realtà a lei il lavoro non è mai mancato, ma in questo periodo le cose sembrano andare ancora meglio: “Ho ultimato le riprese di due film, una partecipazione nel film di Gianni Amelio per cinema, una storia sugli ultimi mesi di Bettino Craxi. E poi sono tornata alla commedia, dopo tanti ruoli drammatici, con ‘Burraco fatale‘, una commedia al femminile di quattro amiche amanti del burraco. Con me Paola Minaccioni, Angela Finocchiaro e Caterina Guzzanti”.

E’ un fiume in piena Claudia Gerini la quale, tra un set e l’altro riesce anche a salira su palco per incarnare uno dei miti della cinematografia romana con ‘Raccontami Monica Vitti‘, uno spettacolo interamente incentrato sulla grande attrice ormai lontana dalle scene: “Sono stata invitata a fare questo recital, in omaggio a Monica e sono molto contenta perché è una delle più amate, più grandi nostre attrici – tiene subito a Precisare la Gerini – Fonte di ispirazione e di esempio proprio per la sua carriera. Sul palco racconterò come ha iniziato e tutto il lungo percorso, di successo, vissuto”.

Ma Claudia come dicevamo è irrefrenabile e, con grande naturalezza si dice ancora più intrigata da questa sua professione: “Ho fatto tante cose – spiega infatti – ma ce ne sono altre che vorrei fare. Ad esempio lavorare con Paolo Virzì o con Ferzan Ozpetek che è un altro meraviglioso autore con cui lavorare. Però c’è tempo, bisogna aspettare che arrivino l’occasione e il ruolo giusto”.

