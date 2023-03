Germania, 12enne accoltellata: sospettate due coetanee

(Adnkronos) – Potrebbe essere stata uccisa da due coetanee la 12enne Luise della città tedesca di Freudenberg vicino a Coblenza. Secondo quanto riporta il Bild il cadavere dell’adolescente, scomparsa da sabato dopo essere stata a trovare la sua migliore amica, è stato ritrovato domenica mattina in un bosco vicino a un tunnel dell’ex stazione ferroviaria di Wildenburg. Poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo, secondo quanto riporta il quotidiano tedesco, sarebbe stato trovato anche un coltello. Non sono ancora chiari i motivi per cui le due ragazzine sospettate del delitto, una di 12 e l’altra di 13 anni, avrebbero accoltellato la giovane. Attesi per oggi i risultati dell’autopsia.