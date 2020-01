Germania, scuolabus precipita a Turingia: 2 bambini morti

Tragedia in Germania, in Turingia, dove uno scuolabus è precipitato in un pendio finendo in un torrente. Due bambini sono rimasti vittime dell’impatto e secondo la portavoce della polizia altri sarebbero purtroppo in gravi condizioni.

Secondo gli organi di stampa locali sono almeno 20 i bambini feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Anche l’autista risulta ferito, mentre uno dei bambini rimasti vittima dell’impatto sarebbe stato schiacciato dal veicolo, scivolato in un pendio risultato fatale.

Ancora da accertare le dinamiche dell’incidente, ma secondo le prime ricostruzione la strada sarebbe stata coperta di ghiaccio e la nebbia avrebbe ridotto di molto la visibilità. Per questo lo scuolabus sarebbe uscito di strada finendo in un torrente.

Notizia in aggiornamento.