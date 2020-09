GF Vip5: ecco il cast. Tutti i nomi del reality: quando inizia, orario, canale, repliche e streaming

E’ ormai stato fissato il cast del Grande Fratello Vip 5, che dopo le roboanti gesta della scorsa stagione, condizionata un pò come tutto dal coronavirus, riprende il via lunedì 14 settembre su Canale 5. Come risaputo, ancora una volta la conduzione verrà affidata a Alfonso Signorini. Ma quali sono i vip che prenderanno parte al famigerato realit? Ecco chi sono i personaggi famosi che saranno rinchiusi nella Casa di Cinecittà.

GF Vip5: ecco l’elenco dei vip che parteciperanno

Tramite una anticipazione del settimanale Di Più vengono fuori con rilevanza i nomi dei partecipanti. Iniziando dalle donne, alcune già rivelate ed altre ‘anticipate’ tra i concorrenti misteriosi del GF Vip 5 ci saranno Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi, Dayane Mello e Patrizia De Blanck (che si era auto dichiarata da nuova gieffina), nomi ai quali parrebbero aggiungersi quelli di altri personaggi ben conosciuti al mondo dei reality: Flavia Vento, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria che, come sanno gli appassionati della tv di genere, sono tre ex naufraghe all’Isola dei Famosi.

Aggiornamento ore 00.05

Con loro secondo le rivelazioni delle ultime ore potrebbero partecipare anche le attrici Adua Del Vesco e Myriam Catania, che hanno fatto molto discutere per i loro ex partener (a prima è stata fidanzata con Gabriel Garko, la seconda è stata moglie di Luca Argentero, poi separati nel 2016). Dovrebbero poi completare il parterre femminile del GF Vip 5 Stefania Orlando e la modella e influencer Francesca Pepe, ex di Vittorio Sgarbi e Miss Europa 2016.

aggiornamento ore 4.30

Sul piano degli uomini, accanto a Francesco Oppini, Fulvio Abbate, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, che erano stati ufficializzati via social dal programma, e Tommaso Zorzi, il cui nome era stato anticipato da diversi addetti ai lavori lo scorso luglio, potrebbe essere la volta dell’attore Massimiliano Morra (ex Ballando con le Stelle), Fausto Leali e il calciatore – fratello di Mario Balotelli – Enock Barwuah. Voci non confermate su Paolo Brosio, che ha smentito la propria partecipazione.

aggiornamento ore 8,37