Giancarlo Magalli, nuova stilettata ad Adriana Volpe: “0,9% di share, farebbe meglio a non parlare”

A distanza di anni la lite tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe prosegue. Anche a distanza. Già, perché i due hanno trovato il modo di punzecchiarsi anche stando lontani, e ad ogni frecciatina corrisponde una risposta altrettanto velenosa. L’ultima è arrivata nelle scorse ore attraverso la pagina Facebook del conduttore.

Magalli, infatti, ha pubblicato una foto con la scritta 0,9% in riferimento allo share di ‘Ogni mattina’, trasmissione che la Volpe conduce su TV8. Un modo per rispondere alla conduttrice che pochi giorni prima con uno sketch studiato ha voluto punzecchiare in modo ironico Magalli, che evidentemente non l’ha presa bene. Ma facciamo un passo indietro per capire la situazione.

Magalli e Volpe, lite continua

L’inizio della crisi del rapporto lavorativo tra i due conduttori poi sfociata in liti e tribunali è iniziata nel 2017, quando Adriana Volpe ha rivelato in diretta televisiva l’età del presentatore, che si era subito mostrato stizzito dopo l’affermazione tanto da apostrofare la donna ‘rompico…’. Quello è stato il punto di non ritorno tra i due.

Pochi giorni fa, durante ‘Ogni mattina’ Adriana Volpe ha fatto gli auguri al conduttore Alessio Viola svelando la sua età. “Ma che hai detto il numero? Ma un’altra volta? Ma ci sei ricascata”, è stata la risposta divertita del presentatore in riferimento alla famosa lite in diretta sulla Rai. Così Magalli ha deciso di rispondere attraverso una foto pubblicata su Facebook accompagnata anche da alcune risposte ai commenti dei suoi followers: “Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”.