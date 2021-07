Gianni Nazzaro: a 72 anni si è spento un altro protagonista della scena musicale dei Settanta

Classe 1948, complice la sua vocalità napoletana, è stato tra i protagonisti della melodia e del romanticismo degli anni ’70 (da ‘Solo noi’ a ‘Quanto è bella lei’), Gianni Nazzaro si è spento oggi al policlinico Gemelli di Roma, dopo aver combattuto contro un tumore ai polmoni.

Gianni Nazzaro, una gavetta maturata sui palcoscenici napoletani

Dopo una breve gavetta maturata imitando proprio i cantanti più famosi del momento, l’artista trova il suo trampolino di lancio nel 1967, quando, con ‘Sulo ppe mme e ppe te’, si esibisce al Festival di Napoli conquistando anche la finale. L’anno dopo è a ‘Un disco per l’estate’ con ‘Solo noi’. A seguire, la stagione dopo, ecco anche il Cantagiro, con ‘Incontri d’estate’.

Gianni Nazzaro: dal ‘Cantagiro’ a Un disco per l’Estate’ fino al successo

Ormai Nazzaro, bello e sorridente, ha acquisito la giusta fama per ‘riprovarci’ e, nel 1970, vince al Festival di Napoli con ‘Me chiamme ammore’. Di lì il ‘salto’ fra i grandi, come dimostra nel 1972, quando vince a ‘Un disco per l’estate’ con ‘Quanto è bella lei’. Una canzone che, anche se seguita da altri brani (collezionerà anche 4 partecipazioni al Festival di Sanremo), diverrà il suo cavallo di successo’ per gli anni a seguire.

Gianni Nazzaro: la grande delusione sanremese con ‘Perdere l’amore’

In realtà, dopo gli ‘anni difficili’, Nazzaro nel 1983 riproverà ad affidarsi alla ribalta sanremese con ‘Mi sono innamorato di mia moglie’, ma non accadrà granché.

La cosa curiosa che, quando nel 1987 partecipò alle selezioni con ‘Perdere l’amore’… venne scartato! Brano che invece, l’anno dopo, segnò l’enorme successo di Massimo Ranieri, per anni ritenuto suo acerrimo ‘rivale’ – ma più che altro per fattori di ‘campanilismo’.

Ovviamente ‘il caso’ fece andare su tutte le furie Nazzaro, che fece fuori e fiamme contro il Festival. Tuttavia, siamo ormai nel 1994, e l’artista risale sul palco dell’Ariston nell’ambito di ‘Squadra Italia’, un gruppo di ‘vecchie glorie’ appositamente costruito per l’occasione.

Gianni Nazzaro: la ‘rinascita’ con la televisione e le soap-opera di successo

Sarà invece la recitazione a dare a Nazzaro una seconda chance artistica. ‘Un posto al sole’, ‘Incantesimo’, ma anche diversi recital teatrali, restituiscono al cantante la sua giusta dimensione artistica. L’ultima sua apparizione sui grandi circuiti (prima di dedicarsi totalmente al ruolo di conduttore in diversi network privati), è nel 2014, quando prende parte a ‘Tale e quale show’ di Carlo Conti dove, guarda il destino, vince una puntata interpretando ‘Perdere l’amore’.

Gianni Nazzarro: quattro figli e, su tutto, il ‘travagliato’ amore con Nada Ovcina

Sposato con Nada Ovcina (anche suo ufficio stampa), con la quale ha vissuto anni di ‘amore da gossip’, Nazzaro lascia due figli: Giovanni Junior (classe 1973), e Giorgia (1976). Dopo la separazione, si è legato a una ex modella, Catherine Frank, che gli ha dato Davide e Mattia. Poi, nuovamente Nada, fino ad oggi…

Max