Gigi D’Alessio: “Anna ed io non stiamo più insieme da un po'”

“Ci abbiamo provato in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. E’ per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”

Funge un po’ come una sorta di ‘comunicato ufficiale’, la storia che oggi Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo hanno deciso di condividere su Instagram.

Quindi, una frase lapidaria alla quale c’è poco da aggiungere: “Anna e io non stiamo più insieme da un po’“.

Un amore nato nel 2006 all’insegna della musica

Insieme ‘ufficialmente’ dal 2006 (lei era giovanissima), i due artisti hanno affrontato insieme successi e delusioni, condividendo spesso insieme il loro grande amore per la musica. Poi, tra alti e bassi, il lento declino fino al 2017, quando la loro crisi è divenuta di dominio pubblico. Oggi infine l’epilogo.

Max