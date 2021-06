Giochi, Zega (Codere Italia): “Bene far riferimento a presidio vigilanza comm. inchiesta”

“Da operatori di gioco legale non possiamo che salutare con favore l’approvazione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico e sul contrasto del gioco illegale. Per chi lavora nel rispetto delle regole ed ha investito in un settore che rappresenta l’unico argine all’avanzata del gioco illegale, saper di poter fare riferimento su un presidio di vigilanza e controllo così autorevole non può che tranquillizzare”. A dirlo Marco Zega, direttore amministrativo e finanziario di Codere Italia.

“Purtroppo – fa notare – assistiamo ancora una volta ad esternazioni che hanno come unico obiettivo la demonizzazione del settore senza rispetto alcuno per chi lavora con responsabilità e con un pieno diritto acquisito dallo Stato stesso. Il settore necessita di una riorganizzazione, per garantire continuità lavorativa, gettito erariale e tutela dei consumatori”.

“Auspichiamo – sottolinea Zega – che tutti coloro che hanno assunto un impegno di rappresentanza possano documentarsi e approfondire le tematiche che riguardano il gioco concessorio provando a guardare al comparto con la laicità necessaria. Ciascuno giudica bene ciò che conosce, e solo di questo è buon giudice. La raccolta di informazioni e la successiva divulgazione che può derivare dai lavori della Commissione potrà essere molto utile in tal senso”.