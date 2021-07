Giorgia Rossi su Diletta Leotta: “Io ho un approccio giornalistico, lei ha preso un’altra strada”

Colleghe, forse non amiche, ma nemmeno rivali. Così Giorgia Rossi, giornalista sportiva per anni volto di Mediaset, ha parlato dell’arrivo a Dazn, dove ha trovato Diletta Leotta. Per anni si sono sfidate a distanza a colpi di ascolti, oggi lavorano insieme per la piattaforma che ha acquisito i diritti della prossima Serie A.

“Quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta”, ha spiegato Giorgia Rossi a Oggi. “Ci dipingono come rivali – aggiunge – ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa”. Per carriera diversa intende che Diletta è “una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto”.

Insomma, brave allo stesso modo, ma con due modi diversi di approcciarsi alla professione. Se possano diventare amiche lo dirà il tempo, intanto Giorgia Rossi è pronta a intraprendere la nuova avventura a Dazn dopo anni di Sport Mediaset.

Lo farà al fianco di Diletto, a cui non invidia nemmeno il compagno, il sex symbol Can Yaman. La giornalista è infatti impegnata con il collega Alessio Conti: “Il matrimonio è nei nostri programmi. Ci sposeremo in un posto esotico, senza avvisare quasi nessuno. Figli? Ora la priorità è il lavoro, ma sul tema Alessio pressa: “Mi ripete ho 45 anni, poi non avrò più energie”. Diciamo così: arriverà prima dei suoi 50”, conclude Rossi.