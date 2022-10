Giornata Mondiale della Salute Mentale: pace, relax, e serenità, tra le parole più usate dagli utenti Pitchup.com

Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa, propone le più belle strutture di camping e glamping per un turismo sostenibile, a stretto contatto con la natura, senza rinunciare al comfort.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che ricorre il 10 ottobre 2022, Pitchup.com ha esaminato le recensioni degli utenti per verificare la ricorrenza di parole-chiave legate al benessere psicofisico, scoprendo che vengono usate di frequente termini come “pace”, “relax”, “serenità”, “tranquillità” e aggettivi equivalenti, a testimonianza che il turismo a stretto contatto con la natura regala un soggiorno che fa bene al corpo e allo spirito.

Esistono prove ampiamente confermate dalla scienza su come la natura abbia effetti benefici per il benessere umano, sia fisico che psicologico.

Da numerose ricerche è infatti emerso come l’esposizione ai paesaggi naturali influisca positivamente sullo stato psicofisico della persona, attraverso una riduzione dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, la riduzione dei livelli di zucchero nel sangue, l’aumento di energia, creatività e autostima, il miglioramento del tono dell’umore, la stimolazione del sistema nervoso parasimpatico, favorendo lo stato di rilassamento.

Il risultato è una maggiore resistenza allo stress e l’emergere di sentimenti positivi che prevalgono sulle emozioni negative. In sintesi, prendersi una tregua dai ritmi frenetici della routine ci consente di ritrovare la pace interiore e l’armonia dei sensi.

Dedicarsi a escursioni e passeggiate, stare a contatto con gli animali, praticare sport all’aperto, nutrirsi con cibi genuini e prodotti a chilometro zero, contemplare paesaggi mozzafiato e tramonti indimenticabili, dormire sotto le stelle: con Pitchup.com è possibile prenotare strutture che aiutano a riconnettersi con la natura e l’ambiente, in contesti unici, che favoriscono il contatto più profondo con il proprio bisogno di pace.

Di seguito una selezione di luoghi magici in cui coccolare lo spirito

Campeggio Tre Lago, Valganna (Lombardia)

“Location bellissima e posto tranquillo immerso nel verde”

Sulle rive del piccolo lago di Ghirla, a mezz’ora di strada dal Lago di Lugano e il Lago Maggiore, questo lussureggiante campeggio lombardo si trova nel distretto dei laghi in Italia, dove eleganti città antiche costeggiano le rive e le montagne boscose nascondono cascate e antichi santuari. Il team del Campeggio Tre Lago ha creato la base perfetta per esplorare la zona, oltre che per ricaricare le batterie in un ambiente tranquillo, trascorrendo le giornate a prendere il sole, a nuotare e pescare. Per i più dinamici, in loco c’è una piccola piscina, campi da pallavolo e basket e un parco giochi per bambini. Tre Lago è il luogo perfetto per contemplare la natura circostante.

Camping Tunnel International, Etroubles (Valle d’Aosta)

“La pace”

La struttura, situata nel villaggio di Etroubles in Valle d’Aosta, a 1280 metri sul livello del mare, si trova in un’ottima posizione per poter praticare ogni sorta di attività all’aria aperta, sia in inverno che in estate. Il campeggio si trova sulla strada del Gran San Bernardo che collega Italia e Svizzera, quindi è facile raggiungerlo tutto l’anno. Anche andare in giro a piedi nei dintorni è piuttosto semplice: l’antica Via Francigena passa proprio lì vicino e nelle vicinanze sono molti anche i sentieri per fare trekking. In struttura sono disponibili guide e mappe per darti idee e aiutarti a rimanere sempre sulla retta via. Se capiti da queste parti nei mesi invernali, puoi usufruire dello skibus per raggiungere le piste da sci. Trascorri sul posto i momenti di pausa tra un’escursione e l’altra: rilassati con i libri o i giochi nella sala comune, organizza una partita a ping-pong, o lascia divertire i bambini al parco giochi. Essendo circondati da montagne che si innalzano fino a 3.000 metri, persino passare un po’ di tempo semplicemente ammirando il paesaggio potrebbe non essere una cattiva idea… Il campeggio è comodamente situato appena fuori dal centro del villaggio, quindi bar, ristoranti e negozi sono raggiungibili a piedi in pochi minuti. In alternativa, puoi goderti la pace in alta quota!

Fabulous Village, Roma

“Esperienza molto bella, divertente e rilassante”

Situato su 40 ettari di lussureggiante macchia mediterranea, ombreggiata da pini secolari, il Village Fabulous è a solo mezz’ora di macchina dalle meraviglie della Città Eterna. Inoltre, Tivoli si trova a 50 minuti di distanza; e se hai voglia di rilassarti al sole, potrai anche raggiungere la spiaggia municipale di Ostia in 20 minuti. Preparati a belle giornate di sole e relax in questo campeggio ben attrezzato: le strutture ricreative includono una grande piscina all’aperto, un parco giochi, un campo da beach volley, uno da calcio, un miniclub per bambini e campi da tennis. Avrai a disposizione anche una TV, e in alta stagione lo staff organizza anche intrattenimento serale. I barbecue a gas sono ammessi e in loco troverai anche un negozio di alimentari, ma se quando sei in vacanza non hai voglia di occuparti della cucina, il bar e il ristorante del Fabulous ti serviranno pizza, piatti tradizionali e take away. Una fuga lontano dal caos cittadino!

Camping La Genziana, Barrea (Abruzzo)

“Posto tranquillo, vicino al lago”

La vista è davvero magnifica qui al Campeggio La Genziana (nella foto), circondato da sinuose montagne e affacciato sul lago di Barrea, a soli 4 chilometri, perfetto per nuotare, fare windsurf e fare escursioni in barca. Il Campeggio La Genziana è situato a 1.100 metri sul livello del mare, e si estende su una superficie di due ettari di verde, con piazzole terrazzate e circondate da alberi di acacia, aceri e faggi. Il campeggio dista solo mezzo chilometro dal villaggio di Barrea, ed è proprio al centro del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con splendide viste sul massiccio del Monte Greco. Fatti consigliare i sentieri che partono proprio dalla struttura, i villaggi più belli da visitare e i posti migliori per ammirare la variegata flora e fauna locale. Panorami indimenticabili!

Camping Lido Tellina, Manfredonia (Puglia)

“Tranquillità”

Spiagge e passeggiate in montagna, avvistamenti di animali selvatici, storia e cultura tutti concentrati in un unico punto, con il Parco Nazionale del Gargano che si trova a breve distanza, vicino alla costa adriatica della Puglia. Questo bel campeggio si affaccia su un tratto privato di spiaggia sabbiosa, e alle sue spalle si trova l’oasi verde del lago Salsa, una riserva di zone umide (gestita dal World Wildlife Fund) che potrai esplorare quanto vuoi, avvistando rare piante carnivore (meglio mettere i calzini), tartarughe di palude e ben 242 specie di uccelli. Tra i viali alberati del Camping Lido Tellina c’è un piccolo negozio che vende prodotti di prima necessità e prelibatezze locali, un bar per aperitivi serali e un parco giochi per i più giovani (oltre ad attività organizzate per loro in alta stagione). Ma l’animazione non è solo per i bambini: di sera troverai musica dal vivo e altri spettacoli, e il campeggio organizza anche visite guidate. Il blu a portata di mano!

