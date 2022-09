Giovani e Lavoro: la professione dell’ottico è sempre più qualificata e richiesta dal mercato

La professione dell’ottico vede un futuro di rosee prospettive occupazionali, imprenditoriali e di importanti cambiamenti, nel ruolo di figura specializzata di alto profilo. In un mercato come quello italiano, – che vale il 22 per cento delle esportazioni mondiali di occhiali da sole e montature (Dati Anfao) – l’ottico rientra tra coloro che non restano senza lavoro. A illustrare le opportunità professionali e il percorso di istruzione necessario Istituto Zaccagnini, scuola professionale di ottica e optometria, annuncia nei mesi di luglio, agosto e settembre un calendario di incontri gratuiti di orientamento nelle sedi di Bologna e Milano.

Sabato 10, domenica 11 e lunedì settembre sono previsti nuovi open day nelle sedi di Bologna e Milano. Ulteriori incontri si terranno sabato 24 settembre dalle ore 10 alle ore 18, domenica 25 dalle ore 9 alle ore 14 e lunedì 26 dalle ore 10 alle ore 18, in entrambe le sedi.

Gli open day sono rivolti a giovani e adulti, in possesso di un diploma di maturità, che vogliano informarsi sugli iter di formazione che permettono di conseguire titoli abilitanti alla professione, come il Biennio di Ottica, Corsi annuali e biennali di Optometria per studenti e per lavoratori, e una serie di Corsi superiori di specializzazione e Master in tutte le principali discipline dell’ottica, dell’optometria delle neuroscienze.

Per rafforzare il suo impegno nella formazione Istituto Benigno Zaccagnini (IBZ) ha di recente firmato un protocollo di intesa con Certottica, la più importante Organizzazione di certificazione del comparto e centro di formazione di eccellenza con il Politecnico Internazionale dell’Occhiale e l’ITS Academy. Le due Organizzazioni uniscono le rispettive competenze attraverso un protocollo d’intesa finalizzato a sviluppare progetti e strategie comuni al servizio dell’upskilling delle aziende del settore.

La novità sta anche e soprattutto nell’ampliamento geografico del raggio d’azione, grazie alle modalità di erogazione dei contenuti secondo il modello della didattica integrata e customizzata (evoluzione della blended learning methodology, che rende contemporanei tre ambienti di apprendimento: aula fisica, aula “digitale”, spazio di condivisione mediante community di “social learning”) per cui sarà possibile scegliere tra una fruizione completamente presenziale e una fruizione mista, con momenti di confronto online tramite apposita piattaforma e attività di laboratorio.

Secondo i dati Anfao, Associazione italiana fabbricanti articoli ottici, nelle esportazioni mondiali di occhiali da sole e montature, che nel 2021 hanno raggiunto il valore di poco meno di 18 miliardi di euro, la quota di mercato in valore riferibile all’Italia è di circa il 22%, dietro alla Cina.

Secondo quanto registrato da Istituto Zaccagnini, il 97 per cento dei suoi studenti trova lavoro entro sei mesi dal diploma.

Per informazioni al pubblico:

https://www.istitutozaccagnini.it

Bologna, tel. 051 480994, mail segreteria@istitutozaccagnini.it;

Milano, tel. 02 8372000, mail segreteria.mi@istitutozaccagnini.it.

Max