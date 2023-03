Giubileo, Campidoglio approva convenzione con Anas per avvio lavori a Piazza Pia entro giugno

Conto alla rovescia per l’inizio dei lavori del Sottovia di Piazza Pia che consentirà la riunificazione pedonale di Castel Sant’Angelo con via della Conciliazione, una delle opere più impegnative previste per gli interventi del Giubileo 2025. La Giunta Gualtieri, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, ha approvato questo pomeriggio un importante provvedimento che dà il via alla nuova stagione di lavori che porteranno alla completa riqualificazione pedonale della piazza e alla realizzazione del sottopasso.

Il provvedimento approvato è uno schema di Convenzione che, grazie al finanziamento di 70 milioni di euro di fondi giubilari, permetterà a Roma Capitale di avvalersi di Anas come Centrale di Committenza per la realizzazione dell’intervento più atteso del Giubileo. Questi lavori modificheranno lo spazio antistante a via della Conciliazione dal punto di vista della mobilità e del paesaggio urbano, consentendo a romani e turisti di fruire di un luogo che attualmente è separato da uno snodo di traffico molto intenso.

A partire dalla firma della Convenzione, Anas predisporrà il progetto di fattibilità tecnico-economica, che sarà sottoposto alla Conferenza dei Servizi e alla conseguente approvazione della Giunta capitolina.

“Stiamo accelerando su tutti i dossier relativi alle opere del Giubileo” ha sottolineato il Sindaco Roberto Gualtieri. “Insieme al Governo – ha proseguito – riusciremo a far partire entro giugno i primi cantieri a Piazza Pia, tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione, anche ricorrendo alla già fruttuosa collaborazione con Anas, che sta lavorando sul rifacimento di una parte della viabilità principale della città.

E andremo veloci anche con le altre piazze contemplate nel primo Dpcm del Giubileo, a partire da Piazza dei Cinquecento a Termini. Grazie agli interventi legislativi e al forte impegno dell’intera struttura capitolina – ha concluso – stiamo semplificando le procedure di gara per garantire il rispetto della tabella di marcia”.

