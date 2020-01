Giulio Raselli la scelta LIVE: è Giulia D’Urso! Che scontro con Giovanna Abate

Il grande giorno è arrivato: Giulio Raselli ha fatto la sua scelta. Il trono classico di Uomini e Donne si colora di una nuova decisione. Dopo settimane di dubbi e perplessità il tronista ha finalmente fatto luce nei suoi pensieri e soprattutto nel suo cuore, che ha deciso di battere per Giulia D’Urso.

E’ lei infatti la scelta di Giulio Raselli, che nel corso della puntata di oggi 20 gennaio ha deciso chi scegliere in una puntata eccezionalmente in diretta per evitare spoiler in rete. Raselli ha chiamato per prima Giovanna Abate (QUI la sua storia) e come spesso accade la prima chiamata non è poi la scelta definitiva.

Giulio-Giovanna, che scontro

Po averla chiamata a sedersi sulla poltrona Giulio ha spiegato a Giovanna il suo cammino con lei, fatto di sensazioni positive ed altre meno. Sembrava proseguire tutto per il meglio, quando ad un tratto tra i due è scoppiato il litigio, improvviso.

Un botta e risposta furioso anche nel giorno della scelta. Giulio ha invitato Giovanna ad alzarsi in modo netto: “Puoi anche andare, non puoi screditarmi così. Sei stata scorretta. Nel giorno in cui il mio cuore batte per qualcun’altra non puoi trattarmi così”, ha detto il tronista.

Di tutta risposta Giovanna si è alzata dicendo: “Io avrei potuto screditarti in modo molto più pesante, ma non l’ho fatto perché ci pensi già da solo”. Un litigio finito con l’addio di Giovanna e la chiamata di Giulia D’Urso, scelta di Giulio Raselli.