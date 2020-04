Giuseppe Conte in diretta tv e streaming oggi: a che ora e dove vedere l’intervento alla Camera e al Senato

Giuseppe Conte in diretta tv e streaming oggi martedì 21 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in diretta tv e streaming alla Camera e al Senato per un’informativa sull’emergenza Coronavirus in Italia. La notizia arriva direttamente dal Premier Conte che su Facebook scrive: “Oggi pomeriggio sarò prima al Senato e poi alla Camera per un’informativa sull’emergenza Coronavirus”.

Il Presidente del Consiglio si recherà al Senato della Repubblica alle ore 15 e la diretta sarà trasmessa in televisione su Rai 1 e in live streaming sul canale YouTube del Senato. Il secondo appuntamento odierno del Premier Conte è invece fissato per le ore 17.30 quando Giuseppe Conte si presenterà alla Camera dei Deputati dove terrà il suo discorso ai parlamentari, il secondo intervento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e in streaming sul canale YouTube della Camera.

Diretta Conte 21 aprile 2020: orario e canale per guardare la diretta tv

Entrambe le sedute saranno disponibile con la traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) grazie a Rai Parlamento. La conduzione in studio sulle reti Rai sarà affidata a Federica De Vizia. L’informativa di Conte di oggi sarà disponibile anche su Rai News 24 (canale 48) ma sarà trasmessa anche da altre emittenti come La7 ed i canali all news come SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre) e TgCom24 (canale 51).

