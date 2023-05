Gli 80 anni di Orietta Berti, inossidabile usignolo tra hit e tv

(Adnkronos) –

Orietta Berti, ‘l’usignolo di Cavriago’ come la ribattezzarono negli anni ’60 per la sua voce sempre intonata anche nel registro più acuto, compie oggi 80 anni. E la sua carriera è tutt’altro che rallentata. Anzi, si potrebbe dire che la sua vita artistica non è mai stata così piena come in questi ultimi anni. Orietta, aiutata dal suo carattere schietto e dalla sua innata simpatia, sta vivendo una nuova giovinezza, tra i concerti, le partecipazioni a Sanremo, il tormentone ‘Mille’ che l’ha resa regina dell’estate due anni fa al fianco di Fedez e Achille Lauro (rendendola popolare anche tra i teenager) e la seconda vita in tv, tra il Tavolo di Fabio Fazio su Rai3, il ruolo di opinionista al ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5 e il viaggio con ‘Quelle brave ragazze’ di Mara Maionchi e Sandra Milo per Sky. Tra le protagoniste assolute della musica italiana negli anni ’60 e ’70 (assieme a Ornella Vanoni, Patty Pravo, Mia Martini, Mina e Milva), Orietta è tornata prepotentemente al successo negli anni ’20 del 2000, anche grazie al ritorno in gara a Sanremo, dopo 29 anni, nel 2021.

Ma la sua carriera era iniziata ben 60 anni prima. Orietta comincia a cantare giovanissima, spronata dal padre, grande appassionato di musica lirica, e nel 1961 partecipa al concorso ‘Voci Nuove Disco d’Oro’ di Reggio Emilia, con la canzone ‘Il cielo in una stanza’ di Gino Paoli, qualificandosi per la finale: arriva sesta, dietro, tra gli altri, a Paola Neri e Iva Zanicchi, mentre dietro di lei si posiziona Gianni Morandi. In questo concorso conosce Giorgio Calabrese, all’epoca direttore artistico della Karim, che le propone un contratto discografico, e Orietta inizia l’attività discografica nel 1962, incidendo i suoi primi due 45 giri. Firma poi nel 1964 un contratto per la Polydor, incidendo ‘Perdendoti’ (cover del brano Losing you di Brenda Lee, ndr) ed il suo primo album, ‘Orietta Berti canta Suor Sorriso’. La cantante ottiene l’attenzione del pubblico, e l’anno successivo, con il brano ‘Tu sei quello’, vince ‘Un Disco per l’Estate’ 1965 e la Mostra Internazionale di Musica Leggera; a fine anno vince il Festival delle Rose 1965 con la canzone ‘Voglio dirti grazie’. Nel 1966 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con ‘Io ti darò di più’ ed alla terza edizione di ‘Un Disco per l’Estate’ con ‘Quando la prima stella’, canzoni che confluiranno nel suo secondo album. È datato 1970 un altro grande successo come ‘Finché la barca va’.

Ai successi di quegli anni e alle numerose presenze a Sanremo (undici da inizio carriera, ndr), Berti accompagna anche una piccola esperienza cinematografica accanto a mostri sacri come Ugo Tognazzi (‘I nuovi mostri’, nell’episodio ‘L’Uccellino della Val Padana’, per la regia di Ettore Scola, nel 1977) e di Paolo Villaggio (‘Quando c’era lui… caro lei!’ nel 1978), per poi sbarcare in televisione con ‘Acqua calda’, su Rai2 negli anni ’90, divenendo di lì a poco uno dei volti più popolari della tv italiana. Nel 1995 Orietta Berti festeggia trent’anni di carriera con la presenza fissa da ospite a ‘Domenica in’ 1995/96, mentre nel 1997 è tra i protagonisti di ‘Anima mia’ con Fabio Fazio e Claudio Baglioni. Sempre nel 1997 inizia la collaborazione con ‘Quelli che il calcio’ che proseguirà fino al 2001.

Tra le tournée italiane e internazionali, viene poi richiesta da Maurizio Costanzo come ospite fissa dell’edizione 2001-2002 di ‘Buona Domenica’ su Canale 5. Una collaborazione che prosegue fino alla stagione televisiva 2005-2006. Tra il 2016 e il 2019 e poi nel 2021 è ospite fissa a ‘Che tempo che fa’, condotto da Fabio Fazio.

Nel 2021 torna, dopo 29 anni di assenza, al Festival di Sanremo, dove presenta il brano ‘Quando ti sei innamorato’, che si classificherà al nono posto. Per l’edizione del Festival di Sanremo 2022 viene invitata come ospite assieme a Fabio Rovazzi cantando per quattro serate dalla Costa Toscana mentre per la finale sono sul palco interpretando ‘Che cosa c’è’, ‘Parole parole’ e ‘Luna piena’. Orietta, tra un impegno in tv e un concerto, è sempre al passo con i tempi e dal dicembre 2022 avvia una serie web dal titolo ‘Una ricetta con Orietta’ al fine di promuovere i prodotti Dop e Igp dell’Emilia-Romagna, assieme agli influencer Federica Gif ed Emanuele Ferrari. Insomma, dopo oltre 60 anni di carriera, la sua barca continua ad andare a vele spiegate.