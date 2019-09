Governo: giurano i 42 sottosegretari del governo Conte bis

I 42 sottosegretari recitano la formula. Arriva il giuramento anche per i quarantadue sottosegretari del governo Conte bis.

“Giuro di essere fedele alla Repubblica“: giurano i 42 sottosegretari del governo Conte bis, di cui dieci viceministri. E´ nei fatti il via ufficiale e ultimo del governo giallorosso.

A Palazzo Chigi, dentro la sala dei Galeoni, i 42 sottosegretari hanno dunque prestao giuramento.

Nel complesso si tratta di 21 dei Cinquestelle, 18 del Partito Democratico, due di Leu e uno del Movimento Associativo Italiani all’Estero (Maie).

Di questi, dieci viceministri (6 M5s e quattro Dem) hanno ripetuto la formula davanti al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il segretario generale di Palazzo Chigi, Roberto Chieppa.

Aggiornamento ore 9..40

“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione“, hanno recitato.

“Voglio ringraziarvi per la disponibilità e darvi il benvenuto nella squadra di governo. Abbiamo una grande responsabilità, siamo qui per un ufficio pubblico, e dobbiamo realizzarlo con disciplina e onore, come ci impone la Costituzione che sarà la nostra stella polare. Ma al di là di questo noi ci metteremo cuore, passione e impegno perché servire il Paese non capita tutti i giorni e dovremmo veramente fare il massimo per cercare di offrire risposte alle urgenze e ai bisogni comunità nazionale. Lo faremo con grande orgoglio e grande determinazione”.

Queste sono state invece le parole di Giuseppe Conte a conclusione del giuramento dei sottosegretari.

Presso la Presidenza del consiglio dei ministri hanno giurato Mario Turco (M5s), con la delega alla Programmazione Economica e Investimenti e Andrea Martella (Pd) all’Editoria.

In relazione ai Rapporti con il parlamento hanno giurato Gianluca Castaldi (M5s) e Simona Malpezzi (Pd). Agli Affari UE ha giurato Laura Agea (M5s).

E ancora agli Esteri hannno giurato Emanuela Del Re (M5s), viceministro, Marina Sereni (Pd), Ivan Scalfarotto (Pd) e Riccardo Merlo (Maie).

Aggiornamento ore 13,34

Riconfermato Manlio Di Stefano (M5s) alla Farnesina. Tra gli importanti giuramenti anche quello agli Interni laddove appunto hanno giurato Vito Crimi (M5s), Matteo Mauri (Pd), Carlo Sibilia (M5s) e Achille Variati (Pd).

Alla Giustizia tocca a Vittorio Ferraresi (M5s) affiancato da Andrea Giorgis (Pd).

Alla Difesa giurano invece Angelo Tofalo (M5s) e Giulio Calvisi (Pd).

E poi all’Economia tocca a Laura Castelli (M5s), viceministra, insieme ad Alessio Villarosa (M5s), Antonio Misiani (Pd), Pierpaolo Baretta (Pd) e Cecilia Guerra (Leu).

Al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) va Stefano Buffagni (M5s) come viceministro, con Alessandra Todde (M5s), Mirella Liuzzi (M5s), Gianpaolo Manzella (Pd) e Alessia Morani (Pd).

Alle Politiche agricole invece ci sará Giuseppe L’Abbate (M5s). All’Ambiente Roberto Morassut (Pd). Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno giurato Giancarlo Cancelleri, viceministro Cinquestelle, Roberto Traversi (M5s) e Salvatore Margiotta (Pd).

Al Lavoro ecco Stanislao Di Piazza (M5s) e Francesca Puglisi (Pd). All’Istruzione il giuramento spetta a Lucia Azzolina(M5s), Anna Ascani (Pd) e Giuseppe De Cristofaro (Leu).

Per la Cultura c’è stato il giuramento delle viceministre Anna Laura Orrico (M5s) e Lorenza Bonaccorsi (Pd). Alla Salute il viceministro Pierpaolo Sileri (M5s) e Sandra Zampa (Pd).

Aggiornamento ore 17,21