Grande Fratello Vip torna a settembre: l’annuncio di Signorini

Dopo il successo della scorsa edizione, Grande Fratello Vip torna a settembre. Un annuncio prevedibile arrivato nel corso di una diretta Instagram tra Simona Ventura e Alfonso Signorini, ancora al comando della trasmissione: “Lo stile del cast è lo stesso – assicura il conduttore – nessuno guardando dovrà dire “ma questo chi cavolo è. Due sono già confermatissimi, ma non vi dico chi sono”.

Signorini sarà ancora affiancato da pupo, con cui ha fatto coppia nell’edizione di quest’anno: “E’ uno scemo come me e pensare che quando con Irene Ghergo lo chiamai per proporgli il grande fratello mi mandò affa… perché credeva lo volessi come concorrente. Poi si è ricreduto, perché il Grande Fratello è cambiato, non è più l’ultima spiaggia dei personaggi, ma chi viene è sempre protetto.”

“Ho chiesto a Giulia De Lellis di fare l’opinionista”

Alfonso Signorini ha poi svelato un curioso aneddoto: il conduttore aveva infatti proposto a Giulia De Lellis di partecipare al Grande Fratello Vip come opinionista: “Giulia mi fece tanto arrabbiare durante il suo Grande Fratello, quando fece quell’affermazione sul fatto che si schifava a bere dal bicchiere di un gay, però poi l’ho conosciuta e su di lei mi sono ricreduto, non si diventa Giulia De Lellis per caso”.

Ancora: “Il gossip è cambiato con questa fottutissima pandemia. Era già cambiato con i social, perché ormai ognuno dice quello che vuole dire direttamente dai propri profili. Adesso poi con le mascherine è un disastro, non li vedi, non li riconosci. Si consumano scoop sotto i nostri occhi senza che ce ne accorgiamo. Se tu uscissi di casa e andassi a limonare con Garko nessuno ti becca”, ha concluso Signorini.