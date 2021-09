Green pass, Burioni: “Chi può si vaccini, tampone non è paragonabile”

Il green pass, obbligatorio dal 15 ottobre anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si può ottenere anche un tampone. Ma “chi è vaccinato è protetto e meno contagioso in maniera permanente per la durata dell’efficacia del vaccino (come minimo mesi). Chi ha un tampone negativo al mattino può diventare contagioso il pomeriggio. Non paragoniamo quindi il tampone al vaccino”. Lo ribadisce il virologo Roberto Burioni, docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che in un tweet esorta: “Chi può si deve vaccinare”.