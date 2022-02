Green pass, da oggi le nuove regole: le novità

Nove regole in vigore a partire da oggi per scuola e Green pass. Scattano da lunedì 7 febbraio le regole approvate nel Consiglio dei ministri di mercoledì. Oltre alla scuola, per la quale, a partire dalle scuole primarie in poi, solo i non vaccinati andranno in Dad, cambiano anche le regole sul Green pass.

Da oggi, infatti, chi ha ricevuto la terza dose, o è guarito dal Covid dopo la seconda, non vedrà scadere il proprio Green pass. La certificazione verde sarà quindi illimitata fino ad eventuale contrordine. Situazione diversa invece, per chi ha due dosi di vaccino o è guarito dal Covid dopo la prima dose: per loro il Green pass varrà per sei mesi.

Sono queste le novità che partono oggi, il primo giorno del lungo calendario che gradualmente porterà all’allentamento delle misure anti-Covid. La morsa della pandemia ha allentato la presa: i casi sono in calo e il governo si sta adeguando alleggerendo le misure contro la pandemia.

Oggi scuola e Green pass, dall’11 febbraio toccherà alle mascherine. Da quel giorno, infatti, non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto in zona bianca. La regola varrà invece per le regioni in giallo e arancione. Sempre dall’11 febbraio, a meno di dietrofront dell’ultima ora, dovrebbero riaprire le discoteche. L’ultimo step riguarderà l’accantonamento della suddivisione in colori: rimarrà solo la zona rossa in caso di necessità.