Greg e le sue ‘aGREGazioni’ al Off/Off Theatre

Da martedì 19 novembre a domenica 1 dicembre, al Off/Off Theatre (in via Giulia, 19, 20, 21 – Roma), va in scena ‘Aggregazioni’, di e con Claudio ‘Greg’ Gregori, al pianoforte il Maestro Attilio Di Giovanni. Scene di Andrea Simonetti | Fonica Maurizio Capitini

Da solista, protagonista del monologo tratto dal suo libro omonimo edito da Caratelli, l’attore e comico Claudio Gregori torna in scena con il fortunato spettacolo AgGREGgazioni, testo che racconta con scanzonato stile da noir anni’40, la squallida parabola esistenziale di un ragazzetto della periferia romana.

E’ un insolito Greg, che va in scena in Via Giulia, accogliendo il pubblico con un monologo di Cechov, sul Danno del Tabacco, che lascerà poi spazio ad un detective filoamericano che conduce le sue indagini. Tra viscide sagrestie e sordidi locali notturni, si consuma un’ora di spettacolo e sottili ed irresistibili battute in pieno Greg-style.

Una parte di grottesco, due di cinismo, una spruzzata di salacità e due aggregati. Mescolare il tutto sorridendo di gusto.

Costo Biglietti: Intero 25€; Ridotto Over65 18€; Ridotto Under35 15€; Info e Prenotazioni: +39 06.89239515 – offofftheatre.biglietteria@gmail.com

http://off-offtheatre.com/ – FB: https://www.facebook.com/OffOffTheatreRoma/ – IG: https://www.instagram.com/offofftheatre/?hl=it

Max