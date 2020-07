GTA VR: rumors parlano di una versione del gioco in realtà virtuale?

Le informazioni di un nuovo leak relative a Grand Theft Auto (GTA) potrebbero implicare che una versione in realtà virtuale del gioco sia in lavorazione.

Si dice che Rockstar Games, che è anche dietro Red Dead Redemption, si stia preparando per il suo prossimo gioco interamente in VR.

GTA, le voci diffondono una versione in VR del gioco: ecco cosa c’è di vero

L’indiscrezione viene da un post di LinkedIn dello studio di sviluppo Video Games Deluxe, e dice che “si sta preparando per un nuovo progetto, un titolo open world AAA in VR per Rockstar. Il 2020 segna il nostro settimo anno di lavoro in esclusiva per Rockstar a Sydney e siamo entusiasti di intraprendere questo progetto innovativo.”

GTA è uno di quei titoli AAA, quindi i fan si stanno eccitando per una potenziale uscita VR. Video Games Deluxe aveva precedentemente lavorato con Rockstar su una versione VR del gioco L.A. Noire, quindi il loro post su LinkedIn sembra affidabile.

Gli esperti di gioco prevedono che una versione VR di GTA sarebbe basata su un vecchio gioco piuttosto che su una nuova edizione.

Attualmente, qualsiasi altra informazione sul progetto è scarsa, quindi le voci su GTA VR sono solo speculazioni. È possibile che un titolo AAA completamente diverso si stia trasformando in un’avventura di realtà virtuale.

Non sapremo con certezza quando o se i giocatori esploreranno Los Santos con un visore VR fino a quando non verrà data la parola ufficiale di Rockstar.