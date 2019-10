Halloween 2019: Google lancia un divertente Doodle interattivo oggi 31 Ottobre 2019

Il 31 ottobre 2019 fa il suo esordio in 40 paesi il nuovo Doodle di Google dedicato a Halloween: di cosa si tratta? E’ presto detto.

La decisione di Google per festeggiare la notte della zucca e delle streghe di Halloween nel 2019 è quella di lanciare una davvero simpatica animazione interattiva è stata creata in collaborazione con il WWF per la salvaguardia degli animali. Ecco di cosa si tratta

Halloween 2019: cos’è il Doodle di Halloween di Google

Come sappiamo un Doodle è una parola inglese che significa scarabocchio. Quindi i Doodle sono sempre elementi grafici che possono essere elementi variegati, che per di più, risultano divertenti e coinvolgenti.

Il Doodle è nato nel 1998, per decorare il logo aziendale di Google e per le ricorrenze speciali. La prima volta i fondatori di Google, Larry e Sergey, modificarono il logo aziendale per il festival Burning Man nel deserto del Nevada. Dietro alla seconda “o” della parola “Google” venne collocata la figura di un omino stilizzato.

Nella versione di Halloween 2019, Google in collaborazione con WWF ha pensato a qualcosa di molto intrigante.

Il nuovo Doodle è basato sulla classica domanda di questa festività ovvero: “dolcetto o scherzetto?”, con cui i bambini americani travestiti girano nei quartieri alla ricerca di dolci.

Di conseguenza, il gioco chiede di cliccare con il mouse sulle porte e sulle finestre di una casa, oltre cui si nasconde un animale legato alla festa di Halloween. Per la precisione sono un lupo, un giaguaro, un gufo, un polipo e una tarantola.

Il Google Doodle di Halloween 2019 non è la prima collaborazione con il WWF. Nel giorno di San Valentino del 2017, Google creò un bellissimo Doodle con protagonisti due pangolini, mammiferi ricoperti di squame.