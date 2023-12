Hamas, pianificati attacchi terroristici sventati dalla polizia tedesca

È stato apparentemente scongiurato un attentato di Hamas in Germania. In Germania, riporta Tagesschau, erano quattro gli uomini che, appartenenti alla fazione palestinese, stavano pianificando un attacco a istituzioni ebraiche. Ieri queste quattro persone sono state arrestate e la procura generale federale ha preso in mano le indagini.

L’idea era quella di recuperare delle armi da un deposito sotto terra per portarle poi nella città tedesca di Berlino. La Procura generale federale tedesca Gba ha confermato in un comunicato che questi quattro presunti membri di Hamas sono stati arrestati, tre in Germania e uno nei Paesi Bassi.

Il sospetto nei confronti di questi uomini è di appartenere ad un’organizzazione terroristica e di aver provato a cercare un deposito di armi creato tempo fa da Hamas. Una volta portate a Berlino, queste armi dovevano essere tenute a disposizione di “potenziali attacchi terroristici contro istituzioni ebraiche in Europa”, scrive la procura. Sembrerebbe che questi uomini abbiano preso ordini da Hamas del Libano.