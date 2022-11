Hawaii, erutta il vulcano attivo più grande del mondo

(Adnkronos) – Il vulcano attivo più grande del mondo, il Mauna Loa, nelle Hawaii, sta eruttando per la prima volta in quasi 40 anni. Sebbene la lava stia scendendo da un lato del vulcano, l’eruzione nel Hawaii Volcanoes National Park al momento non è una minaccia per i centri abitati, ha reso noto oggi l’US Geological Survey. “Tutto indica che l’eruzione rimarrà nella zona della Northeast Rift”, specifica l’agenzia, riferendosi all’area dove il vulcano è aperto, permettendo la fuoriuscita della lava, avvisando che potrebbero essere portati in basso “gas vulcanici, cenere” e sottili filamenti di lava vetrificata, chiamati “capelli di Pelè”.

La Us federal aviation admnistration ha avvisato che “sta monitorando con attenzione l’eruzione vulcanica per emettere delle direttive una volta che sarà determinata la portata della nuvola di cenere”. Intanto le autorità locali esportando i passeggeri dei voli in partenza di “controllare in precedenza con le compagnie prima di recarsi in aeroporto a causa dell’attività vulcanica del Mauna Loa”.