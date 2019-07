Higuain, gol e messaggio a Sarri. Ma la Roma è in attesa

La sua nuova maglia numero 21 è l’unica non acquistabile sul sito della Juventus. Un ulteriore indizio di mercato che allontana Higuain dalla Juventus, che neanche troppo velatamente ha reso noto di non fare affidamento sull’argentino per la prossima stagione.

Eppure il Pipita nella prima amichevole dei bianconeri andata in scena ieri contro il Tottenham ha messo a segno il primo gol stagionale della squadra di Sarri sfoderando una prestazione positiva che gli ha fatto guadagnare i complimenti dell’allenatore bianconero e l’appoggio di una parte della tifoseria che lo vorrebbe ancora a Torino.

Higuain, tra voglia di restare e un futuro lontano dalla Juve

Ci ha messo tutto per convincere al Juve: ha corso, ha lottato, ha fatto quello che gli riesce meglio, fare gol. Higuain non si è risparmiato, anche se la sua rete non ha evitato la sconfitta contro il Tottenham, che ha avuto la meglio per 3-2 grazie ai gol di Lamela, Moura e Kane. L’attaccante argentino ha anche indossato la fascia di capitano nella seconda parte del match, tenuta con orgoglio e con la speranza che non fosse l’ultima.

Il suo destino sembra però ormai segnato nono stante la buona prestazione. La Roma lo aspetta, lui per il momento dice no. La società giallorossa vorrebbe puntare sul Pipita per ricostruire una squadra vincente. Petrachi ha dichiarato che vorrebbe farne il nuovo Batistuta. Una proposta allettante che non ha però ancora convinto del tutto Higuain, che si giocherà fino all’ultimo secondo tutte le sue possibilità per convincere Sarri a tenerlo con sé a Torino.