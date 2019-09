I 100 film più belli: solo 4 gli italiani

Puntualmente, da ogni latitudine del globo spuntano articoli e report relativi ‘al meglio’, ‘al primo’, cioè classifiche per ciascuna categoria di lavoro (senza contare politica, economia, finanza, medicina, scienza, ecc), ma anche relativa a svago, hobby e personaggi.

Ora, in ordine di tempo, è stato il ‘The Guardian‘ a presentare la ‘sua’ scelta, stavolta maturata in ambito cinematografico. L’ambiziosa idea di riuscire ad esprimere i 100 film più belli del secolo non è certo semplice tanto è che, a leggerla, i dubbi che ne conseguono sono molti.

Intanto, secondo l’autorevole testata (ovviamente scelte ‘personali’), ‘Il Petroliere‘ di Thomas Anderson (2007) è in assoluto il più bello. Lungometraggio seguito prima da ‘12 anni schiavo‘ (di Steve McQueen, 2013), e da ‘Boyhood‘ poi (di Richard Linklater, 2007).

Nella classifica figurano ovviamente anche pellicole italiane. Bisogna però scendere al 17mo posto della classifica per trovare l’Oscar di Sorrentino (2014) ‘La grande bellezza‘.

Interessante la presenza di Nanni Moretti e del suo intenso ‘La stanza del figlio‘, (83mo posto), quindi l’iper abusato ‘Gomorra‘ di Matteo Garrone (88mo) e, ultimo film made in Italy, Luca Guadagnino ed il suo ‘Chiamami col tuo nome‘ (95mo in classifica).

Che dire? Così ha stabilito il ‘The Guardian’ vedremo poi in seguito gli esiti delle varie classifiche sparse nel mondo, cosa ci dirà il rapporto complessivo.

Max