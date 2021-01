I cibi NO per il tuo cane

L’alimentazione del nostro cane è generalmente sicura perchè ci affidiamo a dei prodotti confezionati che garantiscono l’idoneità delle materie prime per il cibo a loro destinato, l’igienicità della preparazione e la freschezza del prodotto.

Ma capita sovente che durante un pasto o mentre si cucina non si sia in grado di dire di no a quegli occhioni che ci guardano affamati ed allora qualche sgarro alla regola viene allungato dal tavolo. Ma non tutti i cibi che per noi sono innocui lo sono anche per loro infatti esistono alcuni prodotti che andrebbero assolutamente evitati.

Vediamoli:

Aglio e Cipolla: essendo della stessa famiglia Allium questi 2 alimenti hanno lo stesso effetto sul cane, ovvero inducono la distruzione dei globuli rossi ponendo il cane in uno stato anemico. Ovviamente molto dipende dalla dose, se con un pezzettino di aglio o cipolla non succede nulla di grave, con grandi quantità il problema potrebbe mostrarsi importante.

Cioccolato: Il cioccolato così delizioso per noi, può essere pericoloso per il nostro amico peloso in quanto contiene un alcaloide – la teobromina – che a dosi elevate risulta molto tossico. Quindi il grado di pericolosità dipenderà anche dal tipo di cioccolato, quello fondente è il più ricco di teobromina in quanto più ricco di cacao.

Avocado: L’avocado è un altro frutto che risulta tossico per i nostri cani e in generale anche per altri animali in quanto contiene la Persina una sostanza che il frutto produce per difendersi da attacchi esterni di funghi e muffe. Anche in questo caso il rischio è proporzionale alla dose.

Birra: La birra è tossica per i nostri animali in quanto è prodotta a partire dal Luppolo e quest’ultimo è molto tossico per i cani. La quantità di birra pericolosa varia in proporzione della quantità di luppolo presente nella birra.

Funghi: Alcuni tipi di funghi sono pericolosi anche per noi umani. Diciamo che alcuni potrebbero essere innocui per noi ma non per i cani e altri potrebbero essere tossici per noi ma non per loro. Quindi la somministrazione di funghi dovrebbe essere assolutamente valutata con cura.

Noce Moscata: La noce moscata è una spezia che potremmo evere tutti a casa per l’utilizzo in svariate preparazioni, il cane è sensibile a una molecola presente nella noce moscata che potrebbe causargli vomito febbre e tachicardia.

Uva: Questo frutto così saporito per noi si è visto causare problemi di insufficienza renale nel cane è quindi assolutamente da evitare, anche in questo caso la dose è sempre una variabile importante da tenere in considerazione.

Buon appetito ai nostri cani… con le dovute accortezze!!