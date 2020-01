Ibrahimovic gioca contro la Sampdoria? Lo svedese risponde

Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan e come c’era da spettarsi ha catalizzato su di sé le attenzioni mediatiche e quelle dei tifosi, rossoneri e non, curiosi di capire se lo svedese è ancora il giocatore fantastico visto in Italia con le maglie di Juve, Inter e proprio quella del Milan. Altri spettatori altrettanto interessati alle condizioni dell’attaccante sono i fantallenatori.

Già, perché per il Fantacalcio l’arrivo di Ibrahimovic in Italia vuol dire due cose: un elemento imprescindibile da non farsi sfuggire e un’asta furiosa per accaparrarselo. Inutile nasconderlo: nell’asta di riparazione sarà lo svedese l’elemento più desiderato dai fantallenatori, che si prepareranno a sborsare fior fiori di crediti per acquistarlo.

Ibra con la Samp? Possibile

“Sono qui per l’adrenalina, cercavo la sfida, non i soldi”. Parole che tolgono già un dubbio: Ibrahimovic ha ancora voglia di dare tutto. Le motivazioni ci sono, l’integrità fisica non p mai mancata. La classe è sotto gli occhi di tutti. Resta solo una cosa da capire: contro la Sampdoria giocherà?

Difficile capirlo ora, perché quello di ieri è stato il primo allenamento dello svedese. Lo stesso Ibra in conferenza stampa ha però detto la sua sulla questione: “Sono pronto, spero di giocare subito”. Insomma, l’attaccante non si tira indietro, resta da capire se Pioli lo considera altrettanto pronto per scendere subito in campo.