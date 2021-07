Identificate due ragazze per aggressioni a coetanee a Campo de’ Fiori

Identificate dalla Polizia di Stato le due ragazze responsabili di aggressione percosse e minacce nei confronti di tre coetanee a Campo de’ Fiori.

La IV Sezione della Squadra Mobile di Roma, specializzata in reati in danno di minori, a seguito di accurate indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, ha identificato due ragazze protagoniste di una violenta aggressione di gruppo in danno di tre ragazze, avvenuta una sera dello scorso settembre, in Piazza Campo dè Fiori.

Quella sera tre adolescenti romane, minorenni, erano uscite insieme per una passeggiata in centro e, mentre transitavano in Piazza Campo dè Fiori, sono state avvicinate da una loro coetanea, mai vista prima che, senza alcun motivo, le ha aggredite verbalmente.

Poco dopo, mentre cercavano di allontanarsi per non avere problemi, sono state raggiunte da altre due ragazze e sono state ripetutamente colpite con schiaffi, spinte, spunti e tirate di capelli, ritrovandosi, in pochi secondi, circondate da circa una ventina di giovani, sopraggiunti perché chiamati a dare manforte, che urlavano e incitavano alla violenza.

Il gruppo di adolescenti, che ha fatto muro circondando le tre vittime, si è poi dileguato alla vista di una pattuglia della Polizia di Stato in transito nella piazza, alla quale le tre giovani sono poi riuscite a chiedere aiuto, nonostante le minacce ricevute nel caso avessero denunciato l’accaduto.

Le due ragazze identificate, che avevano dato inizio all’aggressione, sono ora indagate in concorso tra loro per i reati aggravati di percosse, lesioni e minacce.

Le attività investigative proseguono, per identificare gli altri componenti del gruppo.