III Giornata Mondiale dei Poveri, il ‘Concerto Con i Poveri e per i Poveri’

Sarà la grande formazione sinfonica dell’Orchestra Italiana del Cinema ad accompagnare il Premio Oscar Nicola Piovani nella Terza Edizione del Concerto Con i Poveri e per i Poveri din programma nell’Aula Paolo VI domani alle ore 18. Sul palco a dirigere l’Orchestra ci sarà anche Mons. Marco Frisina, presente già nelle due passate edizioni; con lui anche il Coro della Diocesi di Roma.

Il repertorio che l’Orchestra eseguirà con Piovani prevede alcuni brani tratti dai film di Roberto Benigni “La vita è bella” – per il quale il compositore vinse nel 1999 il premio Oscar come Miglior Colonna Sonora – e “Pinocchio”. Con Mons. Frisina interpreterà invece due Suite che raccolgono i temi tratti dalle sue colonne sonore di famosi film per la televisione ispirati a grandi figure di Papi e di Santi.

L’evento, le cui due precedenti edizioni sono state rispettivamente dirette dal Maestro Daniel Oren (2015) e dal Premio Oscar Ennio Morricone (2016), è volto ad offrire una serata di musica e di riflessione spirituale e d’inclusione alle 7.000 persone che vorranno partecipare gratuitamente. I primi due settori dell’Aula Paolo VI, nei posti d’onore, saranno appositamente riservati ai fratelli più poveri e bisognosi: famiglie in difficoltà, anziani, senzatetto e le tante persone in situazioni di fragilità e precarietà, che normalmente non potrebbero vivere questa esperienza. Seguendo gli insegnamenti di Papa Francesco, obiettivo del Concerto è donar loro un germe di speranza attraverso il linguaggio universale ed emozionante dell’arte musicale.

L’evento, organizzato dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione con la collaborazione dell’Associazione Nova Opera, va a porsi in apertura della III Giornata Mondiale dei Poveri dal tema La speranza dei poveri non sarà mai delusa.

Numerose le Realtà Caritative e le Associazioni che collaborano alla realizzazione dell’iniziativa e che saranno presenti in Aula Paolo VI insieme ai loro assistiti: tra queste vi sono il Gran Priorato di Roma e la Delegazione Roma del Sovrano Militare Ordine di Malta, il Circolo San Pietro, la Caritas Diocesana di Roma, la Comunità di Sant’Egidio, il Centro Astalli per i rifugiati, le Missionarie della Carità, le ACLI di Roma, l’Unitalsi, la Comunità Nuovi Orizzonti, i Missionari Vincenziani, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e diverse Parrocchie e Istituti religiosi.

Come ulteriore e concreto gesto di solidarietà, inoltre, al termine del Concerto i volontari distribuiranno un pasto a tutti i poveri presenti.

Tutti coloro che desiderano partecipare al Concerto, possono prenotare i biglietti di ingresso gratuiti fino ad esaurimento posti compilando l’apposito modulo presente sul sito: https://www.concertoperipoveri.org/

https://www.novaoperaonlus.it/

