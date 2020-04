“Il 90% italiani non è ancora venuto a contatto con il virus”, avverte Brusaferro (Iss)

E’ vero che in queste settimane – specialmente guardandola televisione – siamo letteralmente ‘subissati’ da pareri e dichiarazioni di virologi, medici, tecnici, esperti, e via cantando. Tuttavia, anche per avere una precisa linea da seguire, senza mancare di rispetto a nessuno, si presume che quando a parlare è il direttore generale dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, c’è da stare ad ascoltarlo.

“Il 90% degli italiani non è venuto a contatto col virus”

Nel pomeriggio, intervenendo nell’ambito del consueto briefing dalla Protezione civile, se da un lato il Dg dell’Iss ha confermato il migliorare della situazione generale nel Paese, dall’altro ha però rilasciato un’affermazione inquietante: ”Quello che si sta facendo a livello centrale è uno studio di siero-prevalenza per indagare quante persone sono entrate in contatto con il virus, per capire qual è la circolazione del virus. Ci sono stime variabili. Ha quindi avvertito Brusaferro – con variabili da regione a regione, ma il numero è limitato: stimiamo che oltre il 90% degli italiani non sia venuto in contatto col virus: vuol dire che è suscettibile all’infezione“.

“Immunità di gregge? Siamo ancora molto lontani”

Come ha poi tenuto a precisare l’esperto dell’Istituto superiore della sanità, ”Questo vuol dire anche che la circolazione del virus, se non stiamo attenti a rispettare le indicazioni, può riprendere. Noi abbiamo indicazioni che la circolazione si sta riducendo anche dove era elevata ma – ha rimarcato Brusaferro – questo dato va mantenuto nel tempo”.

Quindi, ‘leggendo’ la situazione a livello regionale, il Dg dell’Iss ha tenuto a precisare che vi sono ovviamente delle differenze: “In Lombardia i soggetti suscettibili all’infezione saranno un po’ meno: l’85-87%. Ma raggiungere immunità di gregge – Ha quindi chiarito – vuol dire avere il 70% della popolazione che è entrata in contatto con il virus. E siamo molto lontani da questo”.

