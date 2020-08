Il Castello delle Cerimonie, puntate 2 Agosto 2020: a che ora, canale, dove guardare repliche e streaming

Torna anche oggi 2 agosto 2020 un nuovo appuntamento tv con il Castello delle Cerimonie il famoso docu reality che va in onda su Real Time con tutto il suo appeal di passione per le cerimonie da matrimonio, celebrazioni e feste in generale. Cosa vedremo in queste puntate? E poi, di che cosa, nello specifico, tratta il Castello delle Cerimonie?

Il Castello delle Cerimonie, cos’è e dove e quando vedere il docu-reality su Real Time

Il Castello delle Cerimonie è un programma che ha un gran seguito di pubblico che nel tempo ne ha fatto un punto chiave su Real Time. Ma cosa si vede in questo format?

Come molti sanno, Il castello delle cerimonie è lo spin-off de Il boss delle cerimonie e va in onda su Real Time. La protagonista è la famiglia Polese, nello scenario de La Sonrisa. Al centro della scena, eventi, cerimonie e manifestazioni clou nella vita di chi va al ‘Castello’ per ritagliarsi un momento unico.

Gioia, allegria, festeggiamenti, spesso clamorosi, con artisti e performers e scenari e scenografie sempre diverse: ecco, il castello delle cerimonie è un vero mondo di giubilo.

E anche quest’oggi andrà in onda con delle puntate. Che cosa accadrà nella giornata del 2 Agosto 2020 a il castello delle Cerimonie? Cosa vedremo e a che ora?

Il Castello delle Cerimonie, puntate del 2 agosto 2020

Queste le puntate che oggi 2 agosto 2020 vedremo su Real Time, canale 31 per Il castello delle Cerimonie:

16:15 Il castello delle cerimonie – Francesca e Giuseppe

Oggi al Castello si celebra il coronamento di un amore che ha varcato i confini. Francesca, Napoletana doc, convola a nozze con Giuseppe, molisano. Il loro matrimonio sarà un elogio alle origini degli sposi.

16:45 Il castello delle cerimonie – Anna e Pasquale

Al Castello vince anche oggi l’amore, in questo caso è quello tra Anna e Pasquale, esploso da meno di un anno, ma già onorato con un tatuaggio. Nel frattempo Antonio parte per Milano.

17:20 Il castello delle cerimonie – Lucia e Michele

Grande festa alla corte del Castello. I futuri sposi Lucia e Michele, hanno una passione per i cavalli e desiderano la presenza di questi animali durante le festività.

17:50 Il castello delle cerimonie – Michela e Mirko

E ancora un’altra festa al Castello. Oggi è tempo di un altro matrimonio. Quello di Michela e Mirko che vogliono una festa al di là ogni limite. Anteprime fotografiche nel centro di Napoli, abiti da capogiro e un banchetto nella Sala Reale.

18:20 Il castello delle cerimonie – Annamaria e Vincenzo

Nel pomeriggio, Donna Imma e la famiglia attendono la nascita dell’asinella di Zio Sabatino. Matteo, marito di Donna Imma, è impegnato a realizzare il sogno di Annamaria e b.

18:50 Il castello delle cerimonie – Roberta e Vincenzino

Nella puntata del preserale, al Castello è il momento dei nuovi sposi Roberta e Vincenzino che sognano un vero matrimonio alla napoletana con un rito officiato dalla coppia reale per eccellenza: Donna Imma e Matteo.