Il Castello delle Cerimonie, puntate domenica 19 Luglio 2020: a che ora, canale, dove guardare repliche e streaming

Torna anche oggi 19 luglio 2020 un nuovo appuntamento tv con il Castello delle Cerimonie il docu reality che va in onda su Real Time con tutto il suo carico di passione e enfasi per le cerimonie da sposalizio e non solo. Cosa vedremo in queste odierne puntate? E poi, di che cosa, nello specifico, tratta il Castello delle Cerimonie?

Il Castello delle Cerimonie, cos’è e dove e quando vedere il docu-reality su Real Time

Il Castello delle Cerimonie è un evento costume, più che un semplice programma tv. Avvolto in una atmosfera di enfasi e di festeggiamento in clima partenopeo ma in grado di aprirsi a innumerevoli altre influenze e atmosfere, il programma ha un evidente seguito di pubblico che nel tempo ne ha fatto un programma chiave su Real Time. Ma cosa si vede in questo format?

Come molti sanno, Il castello delle cerimonie è lo spin-off de Il boss delle cerimonie e va in onda su Real Time. La protagonista è la famiglia Polese, nello scenario de La Sonrisa. Al centro della scena, eventi, cerimonie e manifestazioni clou nella vita di chi va al ‘Castello’ per ritagliarsi un momento unico.

Spesso all’insegna del clamore, dell’unicità e della eccentricità, i festeggiamenti son spesso clamorosi. Tra innovazioni culinarie, allestimenti i grande stile, vestiti in pompa magna, esibizioni di cantanti, vocalist e artisti e performers e scenari e scenografie sempre diverse, il castello delle cerimonie è un vero mondo di giubilo.

E anche quest’oggi andrà in onda con delle puntate. Che cosa accadrà nella giornata del 19 Luglio 2020 a il castello delle Cerimonie? Cosa vedremo e a che ora?

Il Castello delle Cerimonie, puntate del 19 Luglio 2020

Queste le puntate che oggi 19 Luglio 2020 vedremo su Real Time, canale 31 per Il castello delle Cerimonie:

18:05 Il castello delle cerimonie – Anna e Antimo

Il mondo social sbarca con le nozze di Antonio e l’influencer Anna. Con selfie e stories dovranno vivere un matrimonio da sogno, degno dei Ferragnez, ma in chiave napoletana.

18:40 Il castello delle cerimonie – Francesca e Nicola

In questa puntata al Castello si svolge l’evento di un amore grande come un tir. Tra Francesca e Nicola al centro c’è stata la passione comune per il camion, che sarà il protagonista della loro festa.

19:15 Il castello delle cerimonie – Antonella e Antonio

Nel giorno di Sant’Antonio, al Castello si festeggiano: il matrimonio e l’onomastico di Antonella e Antonio, l’onomastico del Boss e di tutti gli Antonio dei Polese.

19:50 Il castello delle cerimonie – Il 25bis di Maria

Maria, napoletana doc e pizzaiola da generazioni, compie 50 anni… anzi, 25 bis! Vuole che tutto sia elegantissimo, e anche le portate dovranno arrivare vestite a festa.