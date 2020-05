Il commissario Montalbano oggi 25 Maggio 2020 su Rai1 con “Un covo di vipere”: trama, cast, orario

Torna come da tradizione e da abitudine in questa fase un nuovo appuntamento con il Commissario Montalbano che quest’oggi lunedì 25 Maggio 2020 dovrà vederela con “Un covo di vipere”.

Che cosa accadrà, cosa vedremo come sempre in prime time

su Rai1 con ovviamente la consueta interpretazione di Luca Zingaretti nel film guidato dalla regia di Alberto Sironi?

Il commissario Montalbano oggi 25 Maggio 2020 su Rai1: cosa succede stasera

E dunque rieccoci con un nuovo lunedì in compagnia delle inchieste del commissario più popolare della tv interpretato da Luca Zingaretti. Alle 21.20 del 25 maggio, Rai1 ritorna “Un covo di vipere”, un film per la regia di Alberto Sironi tratto dal romanzo di Andrea Camilleri, con Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e la partecipazione di Sonia Bergamasco. Nel cast, tra gli altri, accanto a Zingaretti, anche Alessandro Haber. Cosa succede in puntata?

A Vigata l’imprenditore Cosimo Barletta viene trovato morto, ucciso con un colpo di arma da fuoco alla nuca. Non ci sono segni di lotta o effrazione, quindi a ucciderlo è stato qualcuno che lo conosceva. Il caso assume presto connotazioni controverse perché Montalbano scopre che Barletta era un uomo freddo, spietato, senza scrupoli e sentimenti. Non solo: era anche uno strozzino e aveva anche una predilezione verso le giovani ragazze. Erano in molti a odiarlo. Il caso si fa complicato nel momento in cui Montalbano scopre che, poco prima che gli sparassero, Barletta era stato avvelenato.