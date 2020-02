Il Commissario Montalbano ritorna: ecco quanto, anticipazioni trama, cast della serie cult con Luca Zingaretti creata da Andrea Camilleri

Il Commissario Montalbano ritorna: l’intramontabile, apprezzata, irrinunciabile serie del commissario più amato della tv torna in onda sui teleschermi Rai. Come? Quando? E con quali temi?

E’ presto detto, ma andiamo con ordine. ll Commissario Montalbano ritorna protagonista nella tv italiana con due nuovi film in prima serata in onda lunedì 9 e 16 marzo. Ovviamente sempre su Rai 1, e con un nuovo bis di appuntamenti che portano a ben trentasei unità le rappresentazioni del personaggio creato dal compianto Camilleri.

Il Commissario Montalbano: su Rai 1 lunedì 9 e 16 Marzo. Anticipazioni

Il commissario Montalbano torna su Rai1 con due attesi gialli che come detto portano a ben 36 il numero della serie evento tra le più amate in assoluto. Come sempre a interpretare il commissario ci sarà l’ottimo Luca Zingaretti, amatissimo nel ruolo da oltre 20 anni.

Lui è la personificazione del personaggio, creato da Andrea Camilleri e reso reale, nella trasposizione televisiva, dalla interpretazione delle vicende del regista Albero Sironi.

Il grane ritorno in tv sarà con “Salvo amato, Livia mia” e “La rete di protezione”: Rai1 proporrà questi due nuovi episodi in prima tv e in prima serata lunedì 9 e lunedì 16 marzo.

Alla regia, con Alberto Sironi, lo stesso Luca Zingaretti, che prende il timone di un prodotto televisivo tra i più corposi e amati e, lo si ricorda, un ‘cast’ di sceneggiatori che a parte l’incredibile e amato Andrea Camilleri, vanta figure come Francesco Bruni, Salvatore De Mola e Leonardo Marini.

Tratti dai testi di Camilleri editi da Sellerio, i due film tv di produzione Palomar con lRai Fiction; prodotti da Carlo Degli Esposti e Nora Barbieri con Max Gusberti i film vantano un ottimo cast.

Accanto Luca Zingaretti infatti, riecco il corposo e apprezzato gruppo di attori che in tutto questo tempo ha fatto di “Montalbano” un ‘mix’ di perfetta rappresentazione della realtà. Pertanto ci saranno Cesare Bocci, nei panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta in Fazio, Angelo Russo in quello di Catarella e Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia, l’eterna fidanzata di Salvo Montalbano.

Al centro delle vicende, ovviamente, le indagini in commissariato e gli intrecci della vita privata che spesso didi dominio pubblico e piccola Vigàta. E mentre in “Salvo amato, Livia mia”, Montalbano deve indagare sulla morte di una vecchia amica di Livia, in seguito, nell’episodio “La rete di protezione”, il commissario dovrà chiarire un caso relativo a una sorta di attentato nella scuola del figlio di Augello.