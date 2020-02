Il coronavirus ferma la Serie A: tre le partite rinviate

Il coronavirus ferma il calcio, la decisione è arrivata nella tarda serata di ieri. Il consiglio straordinario dei Ministri ha infatti imposto il fermo a tutte le attività sportive in Veneto e Lombardia per evitare, per quanto possibile, il diffondersi del virus.

Ovviamente tra le manifestazioni sportive figura anche la Serie A, che ha subito tre rinvii. Le gare rinviate sono quelle tra Inter e Sampdoria, Atalanta e Sassuolo e Verona-Cagliari. Tre partite rinviate a data da destinarsi per evitare ulteriori contagi.

Inter-Sampdoria, quando si recupera?

Ad annunciare il rinvio il presidnete del Coni Giovanni Malagò: “Di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell’invito del governo di sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio 2020”.

Difficile al momento capire quale possano essere le date utili per il recupero, soprattutto per quanto riguarda la gara tra Inter e Sampdoria, con i nerazzurri impegnati su più fonti. La squadra di Conte, infatti, è ancora in gioco in Coppa Italia ed Europa League, motivo per cui se dovesse andare avanti avrebbe difficoltà a trovare una data utile almeno fino all’8 aprile.